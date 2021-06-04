Путин пожелал Катару успешно провести ЧМ-2022

Президент РФ Владимир Путин пожелал Катару удачи в проведении мирового футбольного первенства в 2022 году. С тёплыми словами глава государства обратился к эмиру арабской страны во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уже на следующей неделе Северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара", — сказал Путин.