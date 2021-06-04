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Путин пожелал Катару успешно провести ЧМ-2022

Он напомнил, что вскоре Северная столица России начнёт принимать матчи Евро-2020.

4 июня, 12:50
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пожелал Катару удачи в проведении мирового футбольного первенства в 2022 году. С тёплыми словами глава государства обратился к эмиру арабской страны во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Уже на следующей неделе Северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара", — сказал Путин.

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До этого президент РФ Владимир Путин предложил возмещать комиссию малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей. По его задумке, такая инициатива должна работать при продаже товаров и услуг предприятия физическим лицам.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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