Путин пожелал Катару успешно провести ЧМ-2022
Он напомнил, что вскоре Северная столица России начнёт принимать матчи Евро-2020.
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин пожелал Катару удачи в проведении мирового футбольного первенства в 2022 году. С тёплыми словами глава государства обратился к эмиру арабской страны во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Уже на следующей неделе Северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара", — сказал Путин.
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До этого президент РФ Владимир Путин предложил возмещать комиссию малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей. По его задумке, такая инициатива должна работать при продаже товаров и услуг предприятия физическим лицам.
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