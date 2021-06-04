Путин заявил о необходимости двигаться в сторону дальнейшей приватизации
В этом вопросе страна идёт по мировому примеру, увеличивая долю государства в экономике.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия должна и дальше двигаться в направлении приватизации в экономике. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше", — сказал глава государства.
Российский лидер заверил, что в этом направлении страна и движется, следуя мировому примеру, когда в кризисы доля государства в экономике увеличивается. Но после стабилизации ситуации вырастет количество частного бизнеса, компаний и объёмы их производства, добавил президент.
Ранее правительство утвердило план приватизации до 2022 года. Согласно прогнозам, ежегодные поступления в бюджет от реализации активов крупнейших компаний составят около 3,6 миллиарда рублей.
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