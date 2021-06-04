Путин заявил о необходимости двигаться в сторону дальнейшей приватизации

Россия должна и дальше двигаться в направлении приватизации в экономике. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы прекрасно понимаем, отдаём себе отчёт в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше", — сказал глава государства.

Российский лидер заверил, что в этом направлении страна и движется, следуя мировому примеру, когда в кризисы доля государства в экономике увеличивается. Но после стабилизации ситуации вырастет количество частного бизнеса, компаний и объёмы их производства, добавил президент.