Чернышенко рассказал, когда в России появится сеть 6G

Появление сети 6G в России является лишь вопросом времени, а если быть точнее — примерно десяти лет. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что это вопрос десяти лет", — сказал он.

Чернышенко также отметил, что сегодня широко распространена сеть 5G, наряду с которой постепенно начинает появляться новая технология 6G. Он отметил, что одновременно с созданием отечественного оборудования для сетей 5G "Ростелеком" создаёт аналогичные устройства для работы с 6G.