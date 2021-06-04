Чернышенко рассказал, когда в России появится сеть 6G
Вице-премьер при этом отметил активные темпы освоения её предшественницы — 5G.
Фото © Бобылев Сергей
Появление сети 6G в России является лишь вопросом времени, а если быть точнее — примерно десяти лет. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в эфире НТВ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я думаю, что это вопрос десяти лет", — сказал он.
Чернышенко также отметил, что сегодня широко распространена сеть 5G, наряду с которой постепенно начинает появляться новая технология 6G. Он отметил, что одновременно с созданием отечественного оборудования для сетей 5G "Ростелеком" создаёт аналогичные устройства для работы с 6G.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия изучает возможности создания сетей 6G. При этом на появление в стране сетей пятого поколения потребуется от одного года до трёх лет.
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