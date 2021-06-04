Мурашко назвал лучший период для вакцинации от коронавируса
Глава Минздрава отметил, что сейчас в стране снизилась заболеваемость ковидом.
Фото © Pixabay
Чтобы осенью без проблем вакцинироваться от гриппа, россиянам необходимо летом получить прививку от ковида. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сейчас лето — самый лучший период для вакцинации. Почему? Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение: сейчас, летом, провакцинироваться от коронавируса, осенью можно получить вакцину от гриппа", — сказал глава Минздрава.
Ранее Минздрав РФ заявил о 25% готовности плана по вакцинации в стране. При этом на данный момент число россиян, получивших первый компонент прививки, уже превысило 18 миллионов.
Комментариев: 0