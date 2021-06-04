Мурашко назвал лучший период для вакцинации от коронавируса

Чтобы осенью без проблем вакцинироваться от гриппа, россиянам необходимо летом получить прививку от ковида. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас лето — самый лучший период для вакцинации. Почему? Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение: сейчас, летом, провакцинироваться от коронавируса, осенью можно получить вакцину от гриппа", — сказал глава Минздрава.