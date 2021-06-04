Путин: У России в 2021 году будет профицитный бюджет

Российский бюджет в 2021 году будет профицитным. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на сессии ПМЭФ, уточнив, что золотовалютные резервы страны сейчас превышают 600 миллиардов долларов и у РФ есть необходимые ресурсы.

"У нас в этом году будет профицитный бюджет, у нас торговый баланс с профицитом — и приличным, по-моему, 146 миллиардов долларов", — сказал глава государства.