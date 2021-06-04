Путин: В мировых расчётах нужна множественность резервных валют
По словам российского лидера, это необходимо, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы.
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Множественность резервных валют будет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем", — подчеркнул российский лидер.
В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для его страны не играет роли, в какой валюте платить за поставляемые энергоресурсы. Важны только два показателя — энергобезопасность и цена.
"Я думаю, что для крупных мировых держав это, конечно, может быть важным, представлена цена в долларах или в другой валюте. Австрия — страна, и для нас важны вопросы энергобезопасности и цены", — подчеркнул он.
Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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