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Путин: В мировых расчётах нужна множественность резервных валют

По словам российского лидера, это необходимо, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы.

4 июня, 13:28

Фото © Kremlin.ru

Множественность резервных валют будет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"Сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем",  подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для его страны не играет роли, в какой валюте платить за поставляемые энергоресурсы. Важны только два показателя — энергобезопасность и цена.

"Я думаю, что для крупных мировых держав это, конечно, может быть важным, представлена цена в долларах или в другой валюте. Австрия — страна, и для нас важны вопросы энергобезопасности и цены", — подчеркнул он.

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Ранее в своём выступлении Путин отметил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны, но сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, о чём уже можно говорить уверенно.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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