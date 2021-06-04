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Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2"

А вот строительство второй нитки трубопровода Россия рассчитывает завершить в течение полутора – двух месяцев.

4 июня, 13:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк</p>

Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк

Поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2", которая уже уложена, могут начаться примерно через десять дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы — ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их — и всё. Ну дней 10, наверное, потребуется", — отметил глава государства.

А вот строительство второй нитки трубопровода Россия рассчитывает завершить в течение полутора – двух месяцев, добавил президент.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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