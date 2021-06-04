Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2"
А вот строительство второй нитки трубопровода Россия рассчитывает завершить в течение полутора – двух месяцев.
Фото © ТАСС / Михаил Дышлюк
Поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2", которая уже уложена, могут начаться примерно через десять дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы — ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их — и всё. Ну дней 10, наверное, потребуется", — отметил глава государства.
А вот строительство второй нитки трубопровода Россия рассчитывает завершить в течение полутора – двух месяцев, добавил президент.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
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