Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2"

Поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2", которая уже уложена, могут начаться примерно через десять дней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы — ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их — и всё. Ну дней 10, наверное, потребуется", — отметил глава государства.