Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

"Северный поток – 2" экономически целесообразен и не несёт политических рисков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Он просто экономически целесообразнее. Сто раз об этом сказали, и всё равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее", — рассуждает российский лидер.

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.