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Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

По словам российского лидера, газопровод экономически целесообразен и не несёт политических рисков для участников проекта.

4 июня, 13:18

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

"Северный поток – 2" экономически целесообразен и не несёт политических рисков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Он просто экономически целесообразнее. Сто раз об этом сказали, и всё равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее", рассуждает российский лидер.

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

Путин заявил, что спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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