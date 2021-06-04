Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой
По словам российского лидера, газопровод экономически целесообразен и не несёт политических рисков для участников проекта.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
"Северный поток – 2" экономически целесообразен и не несёт политических рисков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Он просто экономически целесообразнее. Сто раз об этом сказали, и всё равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее", — рассуждает российский лидер.
Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
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