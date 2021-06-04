Россия высоко подняла планку, проведя успешный чемпионат мира — 2018, и Катар будет использовать этот опыт на мировом первенстве в 2022 году. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

"Мы, конечно, будем использовать опыт России при проведении чемпионата в Катаре. Этот высокий уровень, показанный РФ, послужит серьёзным стимулом для нас", — отметил он в рамках сессии ПМЭФ.

Напомним, Катар в 2022 году впервые в своей истории примет финальную часть чемпионата мира. Турнир состоится в непривычные даты — из-за сильной жары он пройдёт в ноябре и декабре. Кроме того, он станет последним с 32 командами в составе, в дальнейшем число участников повысится до 48, будет изменён формат турнира. Сборная России после трёх игр отборочного этапа занимает в своей группе второе место, набрав шесть очков.