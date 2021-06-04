НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки

Президент добавил, что власти РФ готовы обеспечить препаратами от ковида всех желающих, но никого не будут заставлять вакцинироваться.

4 июня, 14:13
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом он подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.

"Много причин. У нас и от гриппа не все прививаются. Ну, такой общий настрой граждан... Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже пиво наливают. Можно действовать более цивилизованными способами, наверное", — подчеркнул Путин.

Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам

Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам

Он добавил, что власти РФ готовы обеспечить вакциной всех желающих, но никого не будут заставлять делать прививку.

"Самое важное здесь — разъяснение необходимости, целесообразности, безопасности. Мы, видимо, мало этим занимаемся", — отметил глава государства.

По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1