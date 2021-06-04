Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил, почему россияне не спешат делать прививки от коронавируса. При этом он подчеркнул, что государство готово обеспечить вакциной всех желающих.

"Много причин. У нас и от гриппа не все прививаются. Ну, такой общий настрой граждан... Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже пиво наливают. Можно действовать более цивилизованными способами, наверное", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что власти РФ готовы обеспечить вакциной всех желающих, но никого не будут заставлять делать прививку.

"Самое важное здесь — разъяснение необходимости, целесообразности, безопасности. Мы, видимо, мало этим занимаемся", — отметил глава государства.