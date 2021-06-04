"Потребитель будет получать газ дешевле": Путин рассказал о преимуществах "Северного потока – 2"
По словам лидера государства, это станет возможным из-за прекращения транзита через несколько стран.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Газопровод "Северный поток – 2" является экономически целесообразным и никак не связан с политикой, ведь благодаря ему топливо для конечного потребителя станет дешевле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Он экономически более целесообразный — это значит, что конечный потребитель в Германии будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран", — сказал Путин во время сессии ПМЭФ.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Глава государства также рассказал, когда по ней начнутся поставки газа.
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