Газопровод "Северный поток – 2" является экономически целесообразным и никак не связан с политикой, ведь благодаря ему топливо для конечного потребителя станет дешевле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Он экономически более целесообразный — это значит, что конечный потребитель в Германии будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран", — сказал Путин во время сессии ПМЭФ.