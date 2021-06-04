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"Потребитель будет получать газ дешевле": Путин рассказал о преимуществах "Северного потока – 2"

По словам лидера государства, это станет возможным из-за прекращения транзита через несколько стран.

4 июня, 13:44
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Газопровод "Северный поток – 2" является экономически целесообразным и никак не связан с политикой, ведь благодаря ему топливо для конечного потребителя станет дешевле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Он экономически более целесообразный — это значит, что конечный потребитель в Германии будет получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран", — сказал Путин во время сессии ПМЭФ.

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2". Глава государства также рассказал, когда по ней начнутся поставки газа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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