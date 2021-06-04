Курц назвал "Северный поток – 2" безопасным и современным маршрутом поставок газа в Европу

Австрия, Германия и ряд других стран Европы очень положительно оценивают трубопровод "Северный поток – 2". Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, запуск проекта обеспечит безопасный и современный маршрут поставок газа в Европу.

"В целом мы твёрдо убеждены, что диверсификация маршрутов и диверсификация источников энергии целесообразны. Это, как и прежде, очень важно не только для Австрии, но и для многих частей Европы. Так будет ещё очень долго. Я думаю, важно, чтобы существовали такие безопасные, современные энергетические маршруты, которым, без сомнения, станет "Северный поток – 2", — отметил Курц.