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Курц назвал "Северный поток – 2" безопасным и современным маршрутом поставок газа в Европу

Канцлер назвал важным не только для Австрии, но и для многих частей Европы диверсификацию маршрутов и диверсификацию источников энергии.

4 июня, 13:40

Фото © ТАСС / AP / Lisa Leutner

Австрия, Германия и ряд других стран Европы очень положительно оценивают трубопровод "Северный поток – 2". Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его мнению, запуск проекта обеспечит безопасный и современный маршрут поставок газа в Европу.

"В целом мы твёрдо убеждены, что диверсификация маршрутов и диверсификация источников энергии целесообразны. Это, как и прежде, очень важно не только для Австрии, но и для многих частей Европы. Так будет ещё очень долго. Я думаю, важно, чтобы существовали такие безопасные, современные энергетические маршруты, которым, без сомнения, станет "Северный поток – 2", — отметил Курц.

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

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Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом, поставки могут начаться примерно через десять дней. А вот строительство второй нитки трубопровода Россия рассчитывает завершить в течение полутора – двух месяцев, добавил президент.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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