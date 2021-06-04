Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить
Президент напомнил, что монопольная позиция Киева и так позволяла ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит.
Фото © LIFE
Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить.
Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу значения транзита российского газа для содержания армии страны. Речь об этом зашла в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер напомнил, что наша страна "не обязана всех кормить".
"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — поинтересовался Путин.
По словам главы государства, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. Именно в этом заключается истинная причина критики газопровода "Северный поток — 2" со стороны официального Киева. Политика, по словам Путина, здесь ни при чём.
"Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны — попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины, в прямых контрактах между Россией и Украиной. Монополия — плоха, и в этом всё дело", — подытожил российский президент.
Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока — 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
Комментариев: 0