Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу значения транзита российского газа для содержания армии страны. Речь об этом зашла в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер напомнил, что наша страна "не обязана всех кормить".

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — поинтересовался Путин.

По словам главы государства, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. Именно в этом заключается истинная причина критики газопровода "Северный поток — 2" со стороны официального Киева. Политика, по словам Путина, здесь ни при чём.

"Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны — попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины, в прямых контрактах между Россией и Украиной. Монополия — плоха, и в этом всё дело", — подытожил российский президент.