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Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить

Президент напомнил, что монопольная позиция Киева и так позволяла ему диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит.

4 июня, 13:41

Фото © LIFE

Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить.

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского по поводу значения транзита российского газа для содержания армии страны. Речь об этом зашла в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер напомнил, что наша страна "не обязана всех кормить".

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?" — поинтересовался Путин.

"Настоящий флеш-рояль": Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырем России против Украины

"Настоящий флеш-рояль": Зеленский назвал "Северный поток – 2" козырем России против Украины

По словам главы государства, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. Именно в этом заключается истинная причина критики газопровода "Северный поток — 2" со стороны официального Киева. Политика, по словам Путина, здесь ни при чём.

"Монопольная возможность транзита газа порождает иллюзию, что можно вздуть цены до небес за этот транзит, с одной стороны, а с другой стороны — попробовать опустить как можно ниже цены на газ, который приобретается для Украины, в прямых контрактах между Россией и Украиной. Монополия — плоха, и в этом всё дело", — подытожил российский президент.

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Путин: Завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2"

Ранее в ходе своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки газопровода успешно завершена, а "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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