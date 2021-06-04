Путин призвал металлургов не обижаться на Белоусова за фразу о "нахлобучивании" государства

Президент России Владимир Путин попросил металлургов не обижаться на высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что те "нахлобучили" государство и бюджет.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича", — сказал глава государства на сессии ПМЭФ.

Путин уточнил, что Белоусов в дискуссионном запале, может быть, "высказался резковато в их сторону".