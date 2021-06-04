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Путин призвал металлургов не обижаться на Белоусова за фразу о "нахлобучивании" государства

По словам российского лидера, вице-премьер позволил себе резковатое высказывание в дискуссионном запале.

4 июня, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин попросил металлургов не обижаться на высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что те "нахлобучили" государство и бюджет.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поимённо, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича", — сказал глава государства на сессии ПМЭФ.

Путин уточнил, что Белоусов в дискуссионном запале, может быть, "высказался резковато в их сторону".

Вице-премьер Белоусов заявил, что в кабмине не ставят задачу отъёма денег у металлургов

Вице-премьер Белоусов заявил, что в кабмине не ставят задачу отъёма денег у металлургов

Напомним, Белоусов ранее заявил, что российские металлургические компании "нахлобучили" государство и госбюджет на 100 миллиардов рублей. По его словам, произошло это во время пандемии коронавируса в прошлом году на фоне увеличения цен на мировом рынке. После этого глава Минпромторга Денис Мантуров провёл совещание с металлургами. Лайф подробнее рассказал об этой ситуации и выяснил, как российские металлурги смогли обмануть чиновников и что им теперь за это будет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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