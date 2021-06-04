Путин: Я плевать хотел на то, что меня кто-то заблокирует в Интернете
Российский лидер отметил, что для него главное — "доверие российского народа", а не присутствие в глобальной Сети.
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Президент России Владимир Путин признался, что равнодушно отнёсся бы к блокировке своего сайта или соцсетей. Речь об этом зашла в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер отметил, что для него главное — "доверие российского народа", а не присутствие в Интернете.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос модератора Станислава Натанзона о том, не боится ли президент блокировки сайта kremlin.ru из-за озвученных ранее оценок беспорядков в Конгрессе США. Напомним, что, по словам российского лидера, при оценке пресечения незаконных протестных акций в России, Европе, США и Белоруссии на Западе применяются двойные стандарты, эта тема используется в качестве инструмента политической борьбы.
"Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь", — подытожил Путин.
Напомним, что в ходе своего выступления на ПМЭФ Путин впервые перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Речь пойдёт об урегулировании двусторонних отношений, о стратегической стабильности, процессах разоружения, экологии и борьбе с пандемией коронавируса.
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