Путин назвал две высшие ценности человечества
По словам президента РФ, пандемия коронавируса показала, насколько все люди уязвимы, и помогла осознать значимость объединения и преодоления кризисов.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Пандемия коронавируса показала, что является высшей ценностью. Это здоровье и общение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в завершение пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
"Мы осознали, что является высшей ценностью. Это здоровье и человеческое общение. Нам всем этого не хватает. Исходя из этого, мы должны и дальше строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на отдалённой перспективе", — отметил глава государства.
По его словам, пандемия также показала, насколько все люди уязвимы, кроме того, помогла осознать роль и значение науки, значимость объединения и преодоления кризисов.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году заявлена так: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Однако в кулуарах тема коронавируса по-прежнему номер один. К примеру, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом, и объяснил вероятность новых волн коронавируса. По его словам, они возникнут там, где не проводится масштабной вакцинации. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заметил, что Россия сделала всё, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность участников ПМЭФ.
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