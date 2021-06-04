Путин назвал две высшие ценности человечества

Пандемия коронавируса показала, что является высшей ценностью. Это здоровье и общение. Об этом заявил президент России Владимир Путин в завершение пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Мы осознали, что является высшей ценностью. Это здоровье и человеческое общение. Нам всем этого не хватает. Исходя из этого, мы должны и дальше строить нашу жизнь в ближайшем будущем и на отдалённой перспективе", — отметил глава государства.