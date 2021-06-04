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Путин перечислил главные проблемы России

Глава государства выразил надежду на то, что их удастся решить.

4 июня, 14:24

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

На сегодняшний день две самые актуальные проблемы для экономики России — это рынок труда и инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, рынок труда в стране необходимо восстановить до 4,7 процента, как было до пандемии. Российский лидер отметил, что сейчас этот показатель составляет 5,2 процента. Кроме того, он выразил надежду, что к концу 2021 года инфляция понизится до пяти процентов. Путин напомнил, что в настоящее время уровень инфляции составляет 5,8 процента.

Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и ВВП в России на 2021 год

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Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил об инфляционном "перегреве" в России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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