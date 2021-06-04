Президент России Владимир Путин высмеял заявления руководства НАТО о том, что российские спецслужбы якобы имели какое-то отношение к посадке самолёта Ryanair в Минске. Речь об этом зашла на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так, на вопрос модератора Стаса Натанзона о том, справедливы ли утверждения о "русском следе" в инциденте с задержанием Романа Протасевича, Путин ответил отрицательно.

"Ну нет, конечно. Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что Россия, наверное, принимала там участие, ну на это могу вам только сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления", — посмеялся российский президент.