"НАТО в опасности": Путин высмеял заявления альянса о причастности к посадке Ryanair российских спецслужб
"Это значит, что люди не понимают, как такие процессы могут происходить", — пояснил российский лидер.
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Президент России Владимир Путин высмеял заявления руководства НАТО о том, что российские спецслужбы якобы имели какое-то отношение к посадке самолёта Ryanair в Минске. Речь об этом зашла на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так, на вопрос модератора Стаса Натанзона о том, справедливы ли утверждения о "русском следе" в инциденте с задержанием Романа Протасевича, Путин ответил отрицательно.
"Ну нет, конечно. Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что Россия, наверное, принимала там участие, ну на это могу вам только сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления", — посмеялся российский президент.
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Из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано.
Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин выступил за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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