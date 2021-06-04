Путин не сказал, стала бы Россия экстренно сажать самолёт с разыскиваемым ею человеком

Президент России отказался отвечать на вопрос о том, стала бы Россия принудительно сажать самолёт с разыскиваемым ею человеком на борту. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор сессии Стас Натанзон спросил, стала ли бы Россия перехватывать борт, следовавший, например, из Лондона в Таиланд.

Вопрос Владимиру Путину был прямой отсылкой к инциденту в небе над Белоруссией, когда самолёт с создателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Из-за посадки борта и задержания Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано.