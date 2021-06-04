Баскетбольные "Химки" пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ

Подмосковные "Химки" в следующем сезоне не выступят в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

"В лигу поступило официальное письмо, в котором "Химки" уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить своё участие в сезоне 2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий", — сообщили в Единой лиге ВТБ.

По информации ТАСС, у подмосковного клуба по итогам сезона 2020/21 остались задолженности по зарплате перед баскетболистами.

"Химки" выступали в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В 2011-м команда стала победителем турнира, во всех остальных сезонах главный приз соревнований выигрывал ЦСКА.