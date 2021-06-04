НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Баскетбольные "Химки" пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ

Подмосковный клуб не смог предоставить руководству лиги финансовые гарантии.

4 июня, 14:39
<p>Фото © официальный сайт БК "Химки"</p>

Фото © официальный сайт БК "Химки"

Подмосковные "Химки" в следующем сезоне не выступят в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соревнований.

"В лигу поступило официальное письмо, в котором "Химки" уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить своё участие в сезоне 2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий", — сообщили в Единой лиге ВТБ.

По информации ТАСС, у подмосковного клуба по итогам сезона 2020/21 остались задолженности по зарплате перед баскетболистами.

"Химки" выступали в Единой лиге ВТБ с момента её основания в 2008 году. В 2011-м команда стала победителем турнира, во всех остальных сезонах главный приз соревнований выигрывал ЦСКА.

Коби Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола

Коби Брайант посмертно включён в Зал славы баскетбола

По итогам минувшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" заняли седьмое место, а в четвертьфинале уступили краснодарскому "Локомотиву-Кубани". В Евролиге подмосковный клуб одержал лишь четыре победы в 34 матчах и в плей-офф не попал.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1