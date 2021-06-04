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На Украине "тайно" приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом

Отмечается, что соответствующее поручение Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область.

4 июня, 14:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в "тайном режиме" принял решение по усилению мер безопасности на границе с Республикой Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение <…> отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории. Оно рассматривалось в тайном режиме", — заявил он.

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующее поручение ещё 28 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область.

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В Крыму призвали Украину провести демаркацию границы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что, судя по информации из Офиса президента Украины, Владимир Зеленский всё-таки хочет обсудить Крым на встрече с Владимиром Путиным, но это предложение не коррелируется с тем, что ранее сказал президент России. Пока же Кремль не получал конкретных предложений от украинской стороны по повестке встречи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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