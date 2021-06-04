На Украине "тайно" приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в "тайном режиме" принял решение по усилению мер безопасности на границе с Республикой Крым. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня было принято решение <…> отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории. Оно рассматривалось в тайном режиме", — заявил он.

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующее поручение ещё 28 апреля во время рабочей поездки в Херсонскую область.