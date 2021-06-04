Путин указал на двойные стандарты при оценке методов пресечения протестов в РФ, Белоруссии и США

При оценке методов пресечения незаконных акций протестов в России, Белоруссии и США на Западе применяются двойные стандарты. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В той же Белоруссии много проблем, внутренних. И мы хотим занимать, на самом деле, нейтральную позицию, это всё дело белорусского народа. Но там это всё оценивается в одном свете, в одном ключе. А в Штатах то же самое — в другом", — сказал Путин на сессии ПМЭФ.

Глава государства уточнил, что к действиям российских силовиков относятся более негативно, чем к применению водомётов и резиновых пуль при разгонах акций в городах Европы. По словам Путина, от таких двойных стандартов нужно избавляться, ведь используются они как инструмент политической борьбы.