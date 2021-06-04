Мантуров — о главном итоге ПМЭФ: Мы возвращаемся к жизни. Видео © LIFE

Проведение Петербургского международного экономического форума в офлайн-режиме показывает, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Об этом Лайфу рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вы знаете, когда это происходит всё в офлайн-режиме, невзирая даже на какие-то включения других участников, это говорит о том, что мы возвращаемся к жизни нормальной", — сказал Мантуров.

Он отметил появившееся ощущение, что всё вновь живёт и будет развиваться.