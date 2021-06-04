"Мы возвращаемся к жизни": Мантуров назвал главный итог ПМЭФ
Он отметил появившееся ощущение, что всё вновь живёт и будет развиваться.
Мантуров — о главном итоге ПМЭФ: Мы возвращаемся к жизни. Видео © LIFE
Проведение Петербургского международного экономического форума в офлайн-режиме показывает, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Об этом Лайфу рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Вы знаете, когда это происходит всё в офлайн-режиме, невзирая даже на какие-то включения других участников, это говорит о том, что мы возвращаемся к жизни нормальной", — сказал Мантуров.
Он отметил появившееся ощущение, что всё вновь живёт и будет развиваться.
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки. При этом, заметил он, власти готовы обеспечить препаратами от коронавируса всех желающих, но никого не будут заставлять вакцинироваться.
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