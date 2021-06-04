НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Мы возвращаемся к жизни": Мантуров назвал главный итог ПМЭФ

Он отметил появившееся ощущение, что всё вновь живёт и будет развиваться.

4 июня, 15:39

Мантуров о главном итоге ПМЭФ: Мы возвращаемся к жизни. Видео © LIFE

Проведение Петербургского международного экономического форума в офлайн-режиме показывает, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Об этом Лайфу рассказал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вы знаете, когда это происходит всё в офлайн-режиме, невзирая даже на какие-то включения других участников, это говорит о том, что мы возвращаемся к жизни нормальной", — сказал Мантуров.

Он отметил появившееся ощущение, что всё вновь живёт и будет развиваться.

Мантуров рассказал, почему не стал пристёгиваться во время поездки на прототипе водородного Aurus

Мантуров рассказал, почему не стал пристёгиваться во время поездки на прототипе водородного Aurus

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки. При этом, заметил он, власти готовы обеспечить препаратами от коронавируса всех желающих, но никого не будут заставлять вакцинироваться.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1