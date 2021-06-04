Собянин рассказал, планируется ли перевод москвичей на удалёнку на фоне ситуации с ковидом
Уже несколько месяцев в столице наблюдается стабильный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Собянин рассказал, планируется ли перевод москвичей на удалёнку на фоне ситуации с ковидом. Видео © LIFE
Власти Москвы пока не планируют возвращать формат обязательной удалённой работы для столичных компаний как одну из мер антиковидных ограничений. Об этом Лайфу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Нет, ничего не планируем", — сказал Собянин, комментируя отсутствие снижения заболеваемости коронавирусом в столице.
Ранее Сергей Собянин прокомментировал рост числа новых случаев ковида в Москве после майских праздников, отметив, что он связан с тем, что москвичи не спешили обращаться за медицинской помощью в выходные дни.
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