НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин рассказал, планируется ли перевод москвичей на удалёнку на фоне ситуации с ковидом

Уже несколько месяцев в столице наблюдается стабильный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

4 июня, 15:23

Собянин рассказал, планируется ли перевод москвичей на удалёнку на фоне ситуации с ковидом. Видео © LIFE

Власти Москвы пока не планируют возвращать формат обязательной удалённой работы для столичных компаний как одну из мер антиковидных ограничений. Об этом Лайфу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, ничего не планируем", — сказал Собянин, комментируя отсутствие снижения заболеваемости коронавирусом в столице.

Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения

Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения

Ранее Сергей Собянин прокомментировал рост числа новых случаев ковида в Москве после майских праздников, отметив, что он связан с тем, что москвичи не спешили обращаться за медицинской помощью в выходные дни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1