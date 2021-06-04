Собянин рассказал, планируется ли перевод москвичей на удалёнку на фоне ситуации с ковидом. Видео © LIFE

Власти Москвы пока не планируют возвращать формат обязательной удалённой работы для столичных компаний как одну из мер антиковидных ограничений. Об этом Лайфу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет, ничего не планируем", — сказал Собянин, комментируя отсутствие снижения заболеваемости коронавирусом в столице.