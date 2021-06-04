Мурашко рассказал, кто из иностранцев первым получит доступ к платной вакцинации
Также министр обозначил приоритетный препарат, которым таких граждан будут прививать.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Работающие в России иностранцы первыми получат доступ к платной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Иностранцы, которые работают в стране", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Мурашко добавил, что Минздрав планирует для этих целей использовать препарат "Спутник лайт", который состоит из одной дозы и сразу даёт иммунитет к вирусу.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом. В фонде уже не раз отмечали высокий интерес иностранцев к отечественной вакцине "Спутник V".
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