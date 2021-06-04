Мурашко рассказал, кто из иностранцев первым получит доступ к платной вакцинации

Работающие в России иностранцы первыми получат доступ к платной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Иностранцы, которые работают в стране", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Мурашко добавил, что Минздрав планирует для этих целей использовать препарат "Спутник лайт", который состоит из одной дозы и сразу даёт иммунитет к вирусу.