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Мурашко рассказал, кто из иностранцев первым получит доступ к платной вакцинации

Также министр обозначил приоритетный препарат, которым таких граждан будут прививать.

4 июня, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Работающие в России иностранцы первыми получат доступ к платной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Иностранцы, которые работают в стране", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Мурашко добавил, что Минздрав планирует для этих целей использовать препарат "Спутник лайт", который состоит из одной дозы и сразу даёт иммунитет к вирусу.

Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

Путин поручил организовать возможность платной вакцинации от ковида для иностранцев

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев дал прогноз, что страна может открыться для вакцинного туризма уже этим летом. В фонде уже не раз отмечали высокий интерес иностранцев к отечественной вакцине "Спутник V".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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