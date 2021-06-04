Силуанов рассказал, во сколько обойдётся расширение семейной ипотеки

"Мы считали, всё укладывается в наши параметры бюджета. На 2021 год небольшие суммы. По ипотеке семейной порядка 40 млрд на три года дополнительно", — цитирует его ТАСС.

Напомним, сегодня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, даже если ребёнок пока один. В том же выступлении глава государства высказался за продление программы льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — три миллиона рублей.