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Силуанов рассказал, во сколько обойдётся расширение семейной ипотеки

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением распространить эту программу на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

4 июня, 15:17
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Расширение программы льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы считали, всё укладывается в наши параметры бюджета. На 2021 год небольшие суммы. По ипотеке семейной порядка 40 млрд на три года дополнительно",цитирует его ТАСС.

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Напомним, сегодня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, даже если ребёнок пока один. В том же выступлении глава государства высказался за продление программы льготной ипотеки для всех регионов на год — до 1 июля 2022 года. Однако ставка повысится с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита будет для всех субъектов одинаковой — три миллиона рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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