Путин рассказал о трёх сферах, в которых Россия существенно нарастит вложения
Эта работа направлена на то, чтобы строить промышленные объекты в стране инвесторам было значительно выгоднее, проще и быстрее.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В ближайшем будущем Россия намерена нарастить вложения в транспортную, коммуникационную и туристическую сферы. Такое заявление в рамках ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.
Во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний президент отметил, что Россия намерена сделать свой инвестиционный рынок куда более привлекательным и показать: вкладываться в строительство промышленных объектов здесь куда более выгодно, проще и быстрее по сравнению с другими странами-конкурентами.
"И чтобы инвестор выбирал именно наши площадки для реализации своих деловых планов. Тем более что в предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, в проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей", — сказал Путин.
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Ранее Лайф выделил главное из выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Российский лидер в ходе сессии озвучил хорошую новость для Германии и плохую — для Украины, рассказал о поддержке регионов и российских семей с детьми, проанонсировал новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса и напомнил о вакцинации.
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