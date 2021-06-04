Путин рассказал о трёх сферах, в которых Россия существенно нарастит вложения

В ближайшем будущем Россия намерена нарастить вложения в транспортную, коммуникационную и туристическую сферы. Такое заявление в рамках ПМЭФ сделал президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи с представителями международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний президент отметил, что Россия намерена сделать свой инвестиционный рынок куда более привлекательным и показать: вкладываться в строительство промышленных объектов здесь куда более выгодно, проще и быстрее по сравнению с другими странами-конкурентами.

"И чтобы инвестор выбирал именно наши площадки для реализации своих деловых планов. Тем более что в предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, в проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей", — сказал Путин.