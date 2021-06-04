"Чушь какая-то": Путин назвал нелепыми и смешными обвинения в адрес России в кибератаках на мясников JBS
Люди, умеющие думать, никогда не заподозрят российскую сторону в "злонамеренных действиях", указал президент.
Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на мясокомбинаты в США. Заявление прозвучало в интервью Первому каналу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно. Это просто нелепо обвинять в этом Россию", — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что люди, умеющие думать, увидят, что никаких злонамеренных действий со стороны России нет "и в помине не было".
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
Лайф уже сообщал, что президент США Джо Байден даже намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Комментариев: 0