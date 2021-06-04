Президент России Владимир Путин назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на мясокомбинаты в США. Заявление прозвучало в интервью Первому каналу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно. Это просто нелепо обвинять в этом Россию", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что люди, умеющие думать, увидят, что никаких злонамеренных действий со стороны России нет "и в помине не было".