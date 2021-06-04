"Большая победа": Пушков выделил ключевые моменты из выступления Путина на ПМЭФ
Парламентарий в первую очередь отметил заявление главы государства о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2" и присутствие на форуме канцлера Австрии.
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Пушков выделил ключевые моменты из выступления Путина на ПМЭФ. Видео © LIFE
Сенатор Алексей Пушков крайне положительно отозвался о ПМЭФ в целом и выступлении президента РФ Владимира Путина в частности. Подробнее своими мыслями и выводами он поделился с Лайфом.
"Я бы выделил, конечно, информацию о завершении строительства "Северного потока – 2", потому что это большая победа нашего политического курса и нашей экономической стратегии. <...> Я бы выделил в целом настрой президента: спокойный, конструктивный. Было видно по нему даже, что страна достаточно успешно выходит из периода пандемии. И вот это мероприятие на глобальном уровне, оно показывает, что Россия здесь — один из лидеров", — сказал сенатор.
Он отдельно отметил, что провести мероприятие такого размаха и формата в данный момент смогла только Россия, причём страна привлекла к нему большое внимание, приняв делегации из Китая, Катара и США. Даже канцлер Австрии решил принять участие в этом форуме. Это показывает, что не вся Европа подвержена антироссийским настроениям.
"Единая Европа, которая выступает фронтом против России, — такого нет. Да, в Европе есть антироссийское лобби, есть польско-балтийская уния, и они требуют больших санкций против России. Но своим присутствием на этом форуме Курц показал, что в ЕС есть группа государств, достаточно влиятельных, которые настаивают на стабильных отношениях с РФ", — высказал своё мнение Пушков.
Ранее Лайф выделил главное из выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Российский лидер в ходе сессии озвучил хорошую новость для Германии и плохую — для Украины, рассказал о поддержке регионов и российских семей с детьми, проанонсировал новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса и напомнил о вакцинации.
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