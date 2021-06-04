Пушков выделил ключевые моменты из выступления Путина на ПМЭФ. Видео © LIFE

Сенатор Алексей Пушков крайне положительно отозвался о ПМЭФ в целом и выступлении президента РФ Владимира Путина в частности. Подробнее своими мыслями и выводами он поделился с Лайфом.

"Я бы выделил, конечно, информацию о завершении строительства "Северного потока – 2", потому что это большая победа нашего политического курса и нашей экономической стратегии. <...> Я бы выделил в целом настрой президента: спокойный, конструктивный. Было видно по нему даже, что страна достаточно успешно выходит из периода пандемии. И вот это мероприятие на глобальном уровне, оно показывает, что Россия здесь — один из лидеров", — сказал сенатор.

Он отдельно отметил, что провести мероприятие такого размаха и формата в данный момент смогла только Россия, причём страна привлекла к нему большое внимание, приняв делегации из Китая, Катара и США. Даже канцлер Австрии решил принять участие в этом форуме. Это показывает, что не вся Европа подвержена антироссийским настроениям.

"Единая Европа, которая выступает фронтом против России, — такого нет. Да, в Европе есть антироссийское лобби, есть польско-балтийская уния, и они требуют больших санкций против России. Но своим присутствием на этом форуме Курц показал, что в ЕС есть группа государств, достаточно влиятельных, которые настаивают на стабильных отношениях с РФ", — высказал своё мнение Пушков.