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Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом

Президент России назвал своего американского коллегу очень опытным человеком, который "в политике всю жизнь".

4 июня, 16:07
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов, © Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов, © Getty Images / Anna Moneymaker

Президент РФ Владимир Путин не ждёт прорыва в российско-американских отношениях после встречи с Джо Байденом, однако рассчитывает, что переговоры с коллегой из США пройдут в позитивном ключе. Об этом глава государства заявил в интервью Первому каналу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

"Президент Байден — очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдёт в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами", — отметил глава государства.

Вопрос проведения пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решён, заявил Песков

Вопрос проведения пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решён, заявил Песков

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Ранее в том, что саммит, скорее всего, не станет прорывным, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча двух лидеров очень важна, но ожидать от неё чего-то сверхъестественного не стоит.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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