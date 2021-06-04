Путин заявил, что не ждёт прорыва от встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин не ждёт прорыва в российско-американских отношениях после встречи с Джо Байденом, однако рассчитывает, что переговоры с коллегой из США пройдут в позитивном ключе. Об этом глава государства заявил в интервью Первому каналу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Президент Байден — очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдёт в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами", — отметил глава государства.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.