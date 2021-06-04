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В Москве не планируют поощрять за прививку от ковида пивом

Во время вакцинации алкоголь употреблять нельзя, уточнил столичный мэр Сергей Собянин.

4 июня, 16:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Москвы не рассматривают пиво в качестве поощрения за прививку от коронавируса, однако другие меры возможны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Во время прививки пиво пить нельзя", — сказал градоначальник.

Сейчас пожилые за вакцинацию могут получить одну тысячу рублей, но, возможно, будут введены и другие меры поддержки, например лотерея с федеральными коллегами, заметил градоначальник. По его словам, к концу года ожидается вакцинация ещё одного миллиона жителей столицы.

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Ранее во время выступления на сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин оценил идею поощрять людей за вакцинацию с помощью пива, как делают в некоторых других странах. Однако он всё же предложил действовать более цивилизованными способами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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