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Кабмин не увидел рисков возникновения "пузыря" на рынке из-за продления льготной ипотеки

Вице-премьер РФ назвал решение о пролонгации этой инициативы взвешенным и правильным.

4 июня, 16:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Решение о продлении льготной ипотеки не приведёт к коллапсу на рынке, так как оно было просчитано совместными усилиями ЦБ и Правительства РФ. Такое заявление сделал на ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В росте цен на жильё ипотека составляет всего 5%, всё остальное там не ипотека. Никакого пузыря не будет", — сказал он.

Вице-премьер назвал решение о пролонгации этой инициативы взвешенным и правильным. Он пояснил, что Правительство РФ совместно с ЦБ долго и скрупулёзно просчитывали все риски от продления данной программы. Хуснуллин отметил, что за последний год в рамках льготной ипотеки было выдано более 500 тысяч кредитов.

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку

Путин предложил на год продлить программу льготной ипотеки, но поднять ставку

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года. Сама программа при этом продлевается на год — до 1 июля 2022-го, а вот ставка станет немного выше — с 6,5 до 7%.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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