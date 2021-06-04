Кабмин не увидел рисков возникновения "пузыря" на рынке из-за продления льготной ипотеки
Вице-премьер РФ назвал решение о пролонгации этой инициативы взвешенным и правильным.
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Решение о продлении льготной ипотеки не приведёт к коллапсу на рынке, так как оно было просчитано совместными усилиями ЦБ и Правительства РФ. Такое заявление сделал на ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В росте цен на жильё ипотека составляет всего 5%, всё остальное там не ипотека. Никакого пузыря не будет", — сказал он.
Вице-премьер назвал решение о пролонгации этой инициативы взвешенным и правильным. Он пояснил, что Правительство РФ совместно с ЦБ долго и скрупулёзно просчитывали все риски от продления данной программы. Хуснуллин отметил, что за последний год в рамках льготной ипотеки было выдано более 500 тысяч кредитов.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года. Сама программа при этом продлевается на год — до 1 июля 2022-го, а вот ставка станет немного выше — с 6,5 до 7%.
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