Кабмин не увидел рисков возникновения "пузыря" на рынке из-за продления льготной ипотеки

Решение о продлении льготной ипотеки не приведёт к коллапсу на рынке, так как оно было просчитано совместными усилиями ЦБ и Правительства РФ. Такое заявление сделал на ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В росте цен на жильё ипотека составляет всего 5%, всё остальное там не ипотека. Никакого пузыря не будет", — сказал он.

Вице-премьер назвал решение о пролонгации этой инициативы взвешенным и правильным. Он пояснил, что Правительство РФ совместно с ЦБ долго и скрупулёзно просчитывали все риски от продления данной программы. Хуснуллин отметил, что за последний год в рамках льготной ипотеки было выдано более 500 тысяч кредитов.