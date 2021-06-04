Рогозин провёл переговоры с новым главой NASA
Ранее его западный коллега назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провёл первые переговоры с новым главой NASA Биллом Нельсоном. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Разговор с новым главой администрации НАСА Биллом Нельсоном состоялся", — говорится в сообщении.
Ранее глава NASA Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнёром по МКС. Он также сообщил, что намерен участвовать в космической конференции в Санкт-Петербурге.
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