Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран

Создание российским МИД списка недружественных стран не является политическим инструментом, а лишь представляет собой ответные меры на определённые действия государств, вошедших в перечень. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Вы знаете, что этот список был не нашей самоцелью, это не была какая-то теоретическая наработка, которая вызревала, это не какой-то инструмент нашей в принципе политической деятельности", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

На вопрос о том, есть ли у России ещё кандидаты на включение в перечень, Захарова ответила, что информацией о таких решениях не обладает. Она также подчеркнула, что прежде, чем список появился, российский МИД неоднократно предупреждал иностранных партнёров о губительных последствиях их действий на мировой арене и призывал к нормализации отношений.