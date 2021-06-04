Захарова объяснила создание перечня недружественных России стран
По её словам, перед этим Москва всячески призывала к нормализации диалога и предупреждала о губительных последствиях для двусторонних отношений.
Создание российским МИД списка недружественных стран не является политическим инструментом, а лишь представляет собой ответные меры на определённые действия государств, вошедших в перечень. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Вы знаете, что этот список был не нашей самоцелью, это не была какая-то теоретическая наработка, которая вызревала, это не какой-то инструмент нашей в принципе политической деятельности", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
На вопрос о том, есть ли у России ещё кандидаты на включение в перечень, Захарова ответила, что информацией о таких решениях не обладает. Она также подчеркнула, что прежде, чем список появился, российский МИД неоднократно предупреждал иностранных партнёров о губительных последствиях их действий на мировой арене и призывал к нормализации отношений.
Напомним, что в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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