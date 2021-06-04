Стал известен размер недостроенного отрезка второй ветки "Северного потока – 2"
Для запуска первой нитки газопровода потребуются тестовые работы, которые займут какое-то время.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Вторая ветка "Северного потока – 2" будет завершена, когда закончится строительство 50-километрового участка. Об этом рассказал глава австрийской нефтяной компании OMV AG (партнёр "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле.
"По второй ветке осталось чуть более 50 километров", — приводит его слова ТАСС.
Первая ветка уже достроена, о чём ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, однако для её запуска требуется провести тестовые работы, которые займут какое-то время.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее Владимир Путин назвал критику "Северного потока – 2" дурной пропагандой и сообщил о готовности России и дальше реализовывать проекты, подобные газопроводу.
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