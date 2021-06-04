Стал известен размер недостроенного отрезка второй ветки "Северного потока – 2"

Вторая ветка "Северного потока – 2" будет завершена, когда закончится строительство 50-километрового участка. Об этом рассказал глава австрийской нефтяной компании OMV AG (партнёр "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле.

"По второй ветке осталось чуть более 50 километров", — приводит его слова ТАСС.