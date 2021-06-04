Мутко привился от коронавируса чистой "как слеза" вакциной

Глава "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал во время встречи на полях ПМЭФ с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, что привился от коронавируса чистой "как слеза" вакциной — "Спутник V".

"Денис Валентинович, меня спросили сегодня, сделал ли я прививку. Я сказал: по рекомендации министра промышленности я сделал "Спутник". "Спутник" — как слеза, я сказал", — обратился Мутко к Мантурову.