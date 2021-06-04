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Мутко привился от коронавируса чистой "как слеза" вакциной

Иммунизацию он прошёл по рекомендации министра промышленности.

4 июня, 17:48
<p>Фото © Kremlin</p>

Фото © Kremlin

Глава "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал во время встречи на полях ПМЭФ с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, что привился от коронавируса чистой "как слеза" вакциной — "Спутник V".

"Денис Валентинович, меня спросили сегодня, сделал ли я прививку. Я сказал: по рекомендации министра промышленности я сделал "Спутник". "Спутник" — как слеза, я сказал", — обратился Мутко к Мантурову.

ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев

ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что более 18 миллионов жителей страны уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса. На начало июня более 70 тысяч пациентов с ковидом в стране проходят лечение в стационарах, а полторы тысячи находятся в отделениях реанимации.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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