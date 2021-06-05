Путин назвал закон об иноагентах в России гораздо более мягким, чем в США

В России закон об иностранных агентах более мягкий, нежели в США, где его изначально придумали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

"Это мы, что ли, придумали закон об иностранных агентах? Это придумали Соединённые Штаты — много лет назад, ещё в прошлом веке. Ничего оригинального в наших действиях нет. И наш закон об иностранных агентах гораздо более мягкий. Надо только в текст поглядеть одного и второго законов — гораздо более мягкий, чем в США", — подчеркнул глава государства, выразив непонимание, почему на Западе в таком случае не критикуют Вашингтон.

Российский лидер добавил, что в РФ данный закон направлен исключительно на ограничение возможности вмешательства во внутренние дела государства, так же как и во многих странах мира.

"И мы будем делать это дальше. Мы будем стараться свести к минимуму вмешательство в наши внутренние дела. Ничего здесь оригинального, ничего зазорного не видим", — сказал президент.

Кроме того, отвечая на вопрос о якобы притеснении журналистов в РФ, Путин не согласился с этим тезисом, указав на то, что в российских СМИ звучат разные мнения, в том числе критика действий власти и самого президента.

"Я думаю, что в ваших странах этого нет — таких жёстких оценок. Они все работают, и ничего с ними не происходит. Если вы почитаете, в каких выражениях это происходит, то я думаю, что вам станет понятно, насколько у нас свободная дискуссия, в том числе по политическим вопросам", — отметил глава государства.

Вместе с тем, по словам Путина, возникают вопросы по поводу того, что происходит с российскими журналистами в других странах. Президент считает, что на них оказывается давление, преследование, закрываются каналы, ограничивается деятельность работников СМИ административными и финансовыми способами.

"По сути, это удушение наших каналов. Финансовым институтам фактически запрещают с ними работать. Нам бы очень хотелось, чтобы мы работали на равных. Я очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет равноправным", — заключил лидер РФ.