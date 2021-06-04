Церемония по случаю укладки первой нитки "Северного потока – 2" не планируется, заявил Песков
Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал слухи, что укладку первой нитки завершили специально ко дню выступления Владимира Путина на ПМЭФ.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемонии по случаю укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2" с участием президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется. По его словам, оператор проекта может поднять этот вопрос, когда завершение проекта подойдёт к концу.
"Ещё предстоит закачать газ, выкачать воду. То есть там целая компрессорная станция. Поэтому здесь ещё, конечно, много доделок предстоит, хотя они будут уже гораздо легче, чем морская прокладка труб. Но ещё какое-то время потребуется", — отметил Песков в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2021.
Также пресс-секретарь главы государства усомнился, что укладку первой нитки приурочили специально ко дню выступления Путина на ПМЭФ. Песков подчеркнул, что это сложный проект, чтобы подгонять его под какие-то даты.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом перед их очной встречей не планируется.
"Нет, в графике этого нет. Согласовываются по дипломатическим каналам все модальности предстоящей встречи", — сказал Песков.
Напомним, ранее Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.
Как сообщал Лайф, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
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