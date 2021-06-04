Церемония по случаю укладки первой нитки "Северного потока – 2" не планируется, заявил Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что церемонии по случаю укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2" с участием президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не планируется. По его словам, оператор проекта может поднять этот вопрос, когда завершение проекта подойдёт к концу.

"Ещё предстоит закачать газ, выкачать воду. То есть там целая компрессорная станция. Поэтому здесь ещё, конечно, много доделок предстоит, хотя они будут уже гораздо легче, чем морская прокладка труб. Но ещё какое-то время потребуется", — отметил Песков в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2021.

Также пресс-секретарь главы государства усомнился, что укладку первой нитки приурочили специально ко дню выступления Путина на ПМЭФ. Песков подчеркнул, что это сложный проект, чтобы подгонять его под какие-то даты.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом перед их очной встречей не планируется.

"Нет, в графике этого нет. Согласовываются по дипломатическим каналам все модальности предстоящей встречи", — сказал Песков.