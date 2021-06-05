Путин: США "уверенной походкой" идут по пути СССР

Проблема империй в том, что им кажется, что они могущественные и могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти США столкнулись с типичными проблемами империй. Уверенные в своём могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. Об этом глава государства сообщил во время встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

"Вы знаете, в чём проблема? Я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает", — подчеркнул Путин.

В определённый период, как отметил российский лидер, наступает момент, когда с данными проблемами уже не справиться.

"И Соединённые Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — поведал Путин.