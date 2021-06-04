Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить по миру
Также президент призвал европейских регуляторов признать, что привитые российскими препаратами ничем не отличаются от тех, кто вакцинировался зарубежными Moderna или Pfizer.
Фото © Pixabay
Когда уровень иммунитета к коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%, граждане смогут более свободно ездить по миру. По словам президента страны Владимира Путина, это произойдёт примерно в сентябре.
"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Глава государства призвал европейских регуляторов признать, что привитые российскими препаратами ничем не отличаются от тех, кто вакцинировался зарубежными Moderna или Pfizer.
Также Путин в целях конкурентной борьбы отметил, что ложные обвинения Запада в использовании вакцины как геополитического оружия формулируются в целях конкурентной борьбы. А задержка с регистрацией российского препарата в Европе связана с коммерческими интересами, чтобы производители успели занять рынок.
"Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой, мы руководствуемся гуманитарными соображениями. Если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия — страна с высоким уровнем науки, образования. И это, может быть, кому-то не нравится", — заключил Путин.
Ранее Путин предупредил об опасности вспышек эпидемии коронавируса, пока во всём мире не будет доступа к вакцинам.
Комментариев: 0