Путин рассказал, когда россияне смогут более свободно ездить по миру

Когда уровень иммунитета к коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%, граждане смогут более свободно ездить по миру. По словам президента страны Владимира Путина, это произойдёт примерно в сентябре.

"Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские", — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства призвал европейских регуляторов признать, что привитые российскими препаратами ничем не отличаются от тех, кто вакцинировался зарубежными Moderna или Pfizer.

Также Путин в целях конкурентной борьбы отметил, что ложные обвинения Запада в использовании вакцины как геополитического оружия формулируются в целях конкурентной борьбы. А задержка с регистрацией российского препарата в Европе связана с коммерческими интересами, чтобы производители успели занять рынок.