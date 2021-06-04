Российский боксёр Фёдор Чудинов защитил золотой титул WBA на турнире в рамках ПМЭФ
В другом бою вечера россиянин Михаил Алоян победил техническим нокаутом украинца Александра Грищука и также защитил свой титул.
Фёдор Чудинов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр Фёдор Чудинов защитил золотой титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 76,2 килограмма. В двенадцатираундовом поединке, который состоялся на боксёрском турнире в рамках Петербургского международного экономического форума, наш соотечественник выиграл у спортсмена из ЮАР Рино Либенберга единогласным решением судей.
Чудинов отправил соперника в нокдаун и показал, кто в ринге главный 😎— Матч ТВ (@MatchTV) June 4, 2021
В этот момент мы поняли, что Федор бой не отдаст 👊🏻 pic.twitter.com/i2LcNyys6X
Отметим, что Чудинов уже во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В первый раз это случилось в сентябре 2020 года, когда боксёр победил нигерийца Умара Садика. На счету 33-летнего российского спортсмена теперь 24 победы, из которых 16 он одержал нокаутом. Также в его активе два поражения и одна ничья. Ранее Чудинов владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015–2016 годах, один раз его защитив.
Золотой титул WBA даёт россиянину право претендовать на пояс чемпиона мира. Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет мексиканец Сауль Альварес, поясом регулярного чемпиона мира — кубинец Дэвид Моррель.
В другом бою вечера россиянин Михаил Алоян победил техническим нокаутом украинца Александра Грищука и также защитил титул WBA Gold.
Ранее Лайф сообщал, что Сауль Альварес одержал победу нокаутом в объединённом бою за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг). Его оппонентом выступал британец Билли Джо Сондерс.
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