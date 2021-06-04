Российский боксёр Фёдор Чудинов защитил золотой титул WBA на турнире в рамках ПМЭФ

Отметим, что Чудинов уже во второй раз защитил золотой пояс WBA, который завоевал в декабре 2019 года. В первый раз это случилось в сентябре 2020 года, когда боксёр победил нигерийца Умара Садика. На счету 33-летнего российского спортсмена теперь 24 победы, из которых 16 он одержал нокаутом. Также в его активе два поражения и одна ничья. Ранее Чудинов владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015–2016 годах, один раз его защитив.