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Путин назвал условие нормализации отношений России и США

Также российский лидер оценил отношения с Германией и Великобританией.

4 июня, 21:50
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин назвал условие нормализации отношений с США. По словам главы государства, Вашингтон должен научиться уважать интересы РФ.

"Главное, что нужно сделать, — это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова. Но это такая не общая фраза, это вещь содержательного характера. Не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям", — заявил Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021.

Также российский лидер высказался об отношениях с Германией, отметив, что Россия готова преодолеть все разногласия, и надеется, что новое правительство ФРГ будет при выстраивании отношений с Москвой учитывать особый характер связей между двумя странами.

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"Очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения с Российской Федерацией в политической сфере", — ответил Путин руководителю немецкого информагентства DPA Петеру Кропшу

В свою очередь глава агентства PA Клайв Маршалл спросил у российского президента об отношениях с Великобританией. Путин отметил, что главное в них — взаимоуважение.

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"Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу, верили друг другу. И чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые бы не позволили нам делать оценок в отношении Великобритании такого характера, которые делал в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны", — подчеркнул президент РФ.

Глава государства отметил, что Москва и Лондон сотрудничают в ряде сфер, например науке, промышленности и экологии. Путин выразил надежду, что это сотрудничество будет повесткой российско-британских встреч и добавил, что РФ есть, что предложить в этом отношении.

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Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве уже совсем скоро — 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Ранее в Белом доме заявили, что не ожидают от саммита решения всех проблем.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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