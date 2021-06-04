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В 2024 году в Петербурге появится Курчатовский лицей

Лицей будет ориентирован на естественно-научное образование школьников и рассчитан примерно на тысячу учеников.

4 июня, 20:53
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Правительство Санкт-Петербурга и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В рамках договора откроются курчатовские классы и курчатовская школа для 10–11-х классов.

"Курчатовские классы — это часть нашей большой программы по предпрофессиональному образованию для старшеклассников. Мы планируем создать не только курчатовские классы и вводить большую линейку программ дополнительного образования, но и отдельно планируем создать Курчатовский лицей", рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

На образование детей цифровым технологиям потратят почти 120 млрд рублей

На образование детей цифровым технологиям потратят почти 120 млрд рублей

По её словам, сейчас идёт выбор места строительства для учебного учреждения. Лицей, рассчитанный примерно на тысячу учеников, будет ориентирован на естественно-научное образование детей и откроется к 2024 году.

Ранее Лайф писал о том, что в России в дипломах об образовании могут появиться QR-коды.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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