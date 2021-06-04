В 2024 году в Петербурге появится Курчатовский лицей
Лицей будет ориентирован на естественно-научное образование школьников и рассчитан примерно на тысячу учеников.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Правительство Санкт-Петербурга и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
В рамках договора откроются курчатовские классы и курчатовская школа для 10–11-х классов.
"Курчатовские классы — это часть нашей большой программы по предпрофессиональному образованию для старшеклассников. Мы планируем создать не только курчатовские классы и вводить большую линейку программ дополнительного образования, но и отдельно планируем создать Курчатовский лицей", — рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
По её словам, сейчас идёт выбор места строительства для учебного учреждения. Лицей, рассчитанный примерно на тысячу учеников, будет ориентирован на естественно-научное образование детей и откроется к 2024 году.
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