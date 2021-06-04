Путин — о ядерной проблеме КНДР: Должна решаться через гарантии безопасности
По словам российского президента, Москва категорически против распространения по планете оружия массового поражения.
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Путин высказался о позиции России в вопросе распространения ядерного оружия. Видео © LIFE
Россия выступает категорически против распространения ядерного оружия в мире. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
"Мы категорически против распространения по планете оружия массового поражения. Все об этом в курсе, в том числе и наши друзья в Северной Корее", — заявил Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Глава государства отметил, что решение проблемы ядерного оружия в КНДР должно выстраиваться не через "способ удушения Северной Кореи", наоборот, нужно создать такие условия, которые гарантировали бы этой стране безопасность.
"Набравшись такта и терпения, мы сможем добиться результата", — резюмировал президент России.
Напомним, ранее КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря впервые с 29 марта 2020 года. После испытаний в Японии было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В Госдепе США заявили, что незаконные программы Пхеньяна по ядерному оружию и баллистическим ракетам угрожают миру и безопасности.
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