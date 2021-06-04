Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения
Для этого нужно, чтобы им не мешали внерегиональные державы, считает российский президент.
Кадр Видео © LIFE
Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения. Видео © LIFE
Руководство Индии и Китая способно найти выход из проблем в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что лидеры стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин являются ответственными людьми, которые относятся друг к другу с уважением.
"Есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Но между соседями всегда возникает масса вопросов. Я знаю настрой и премьер-министра Индии, и председателя КНР. Это очень ответственные люди, относятся друг к другу с большим уважением и всегда найдут способы решения проблем, с которыми они сталкиваются", – сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ-2021.
"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию
Президент России подчеркнул, что главное — чтобы КНР и Индии не мешали внерегиональные державы. Он также выразил уверенность в том, что российско-индийские отношения продолжат свое поступательное развитие.
"У меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше поступательно развиваться на благо Индии и Российской Федерации", – уверен Путин.
Отношения между Китаем и Индией обострились в прошлом году. Вооружённые столкновения происходили в пограничном регионе Ладакх между странами. 9 мая 2020 года на границе Индии и Китая произошла массовая драка между военнослужащими двух государств. Огнестрельное оружие не применялось, солдаты бросали друг в друга камни. Пострадали четверо индийских военных и семь китайских.
В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки. По информации источников в армии Индии, огнестрельное оружие также не применялось, в ход шли только палки и камни. Не менее 20 индийских военнослужащих погибли, 76 пострадали. Индийская сторона утверждает, что в столкновениях также было убито и ранено около 45 китайских солдат.
Новости с ПМЭФ — 2021
"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию
сегодня в 20:19
"Нужно дружить, чтобы добиваться целей": Путин заявил, что любое партнёрство между странами не должно быть "против кого-то"
сегодня в 19:55
Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП
сегодня в 19:46
Комментариев: 0