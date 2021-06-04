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Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения

Для этого нужно, чтобы им не мешали внерегиональные державы, считает российский президент.

4 июня, 20:25

Кадр Видео © LIFE

Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения. Видео © LIFE

Руководство Индии и Китая способно найти выход из проблем в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что лидеры стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин являются ответственными людьми, которые относятся друг к другу с уважением.

"Есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Но между соседями всегда возникает масса вопросов. Я знаю настрой и премьер-министра Индии, и председателя КНР. Это очень ответственные люди, относятся друг к другу с большим уважением и всегда найдут способы решения проблем, с которыми они сталкиваются", – сказал Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ-2021.

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Президент России подчеркнул, что главное — чтобы КНР и Индии не мешали внерегиональные державы. Он также выразил уверенность в том, что российско-индийские отношения продолжат свое поступательное развитие.

"У меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше поступательно развиваться на благо Индии и Российской Федерации", – уверен Путин.

Отношения между Китаем и Индией обострились в прошлом году. Вооружённые столкновения происходили в пограничном регионе Ладакх между странами. 9 мая 2020 года на границе Индии и Китая произошла массовая драка между военнослужащими двух государств. Огнестрельное оружие не применялось, солдаты бросали друг в друга камни. Пострадали четверо индийских военных и семь китайских.

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В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки. По информации источников в армии Индии, огнестрельное оружие также не применялось, в ход шли только палки и камни. Не менее 20 индийских военнослужащих погибли, 76 пострадали. Индийская сторона утверждает, что в столкновениях также было убито и ранено около 45 китайских солдат.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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