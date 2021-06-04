НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП

По словам главы государства, выделенные на борьбу с кризисом средства использовались достаточно эффективно.

4 июня, 19:46

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП. Видео © LIFE

Власти России направили на борьбу с пандемией средства, которые эквивалентны примерно 4,5% ВВП страны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти деньги были эффективно использованы.

"Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И, вообще, в ходе борьбы с кризисом мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП", — указал Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ-2021.

В Минздраве оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

В Минздраве оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Ранее Путин отметил, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призвал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин выразил уверенность в том, что КНР и Индия смогут наладить двухсторонние отношения

сегодня в 20:25

Глава Центробанка спрогнозировала, когда ВВП вернётся на докоронавирусный уровень

27 мая, 08:07

РФПИ привлёк 370 млрд рублей в экономику России за прошлый год

сегодня в 19:20

"Абсолютно беспрецедентный характер отношений": Путин отметил, что РФ и КНР смогли удержать товарооборот в $100 млрд, несмотря на пандемию

сегодня в 20:19

Путин: Россия и СССР никогда не соглашались на передачу Японии четырёх Курильских островов

сегодня в 20:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1