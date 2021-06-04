Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП

Власти России направили на борьбу с пандемией средства, которые эквивалентны примерно 4,5% ВВП страны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти деньги были эффективно использованы.

"Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И, вообще, в ходе борьбы с кризисом мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП", — указал Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ-2021.