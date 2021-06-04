Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП
По словам главы государства, выделенные на борьбу с кризисом средства использовались достаточно эффективно.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Путин: Власти России выделили на борьбу с пандемией 4,5% ВВП. Видео © LIFE
Власти России направили на борьбу с пандемией средства, которые эквивалентны примерно 4,5% ВВП страны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, эти деньги были эффективно использованы.
"Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И, вообще, в ходе борьбы с кризисом мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП", — указал Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств на ПМЭФ-2021.
Ранее Путин отметил, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки. При этом президент призвал власти всё же держать руку на пульсе, так как факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике.
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