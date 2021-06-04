В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. Выпуск препарата будет вестись на базе фармацевтической компании Richmond.

Предприятие получило разрешение после того, как центр Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", которые были произведены в Аргентине.