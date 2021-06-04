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В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

Центр Гамалеи подтвердил качество первых партий выпущенного в стране препарата.

4 июня, 18:40
<p>Фото © Sputnikvaccine.com</p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. Выпуск препарата будет вестись на базе фармацевтической компании Richmond.

Предприятие получило разрешение после того, как центр Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", которые были произведены в Аргентине.

Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

Ранее сегодня в кулуарах ПМЭФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал Лайфу, что пока специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам не выявили критических недостатков вакцины "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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