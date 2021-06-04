Путин пообещал, что Россия обеспечит удобные условия вакцинации иностранцев от ковида
Глава государства уже дал поручение правительству до конца месяца проработать данный вопрос.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Россия обеспечит удобные условия вакцинации, чтобы иностранцы могли привиться от коронавируса на её территории, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага <...> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны", — заявил Владимир Путин.
Ранее президент России поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранных граждан.
Комментариев: 0