Путин пообещал, что Россия обеспечит удобные условия вакцинации иностранцев от ковида

Россия обеспечит удобные условия вакцинации, чтобы иностранцы могли привиться от коронавируса на её территории, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага <...> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны", — заявил Владимир Путин.