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Путин пообещал, что Россия обеспечит удобные условия вакцинации иностранцев от ковида

Глава государства уже дал поручение правительству до конца месяца проработать данный вопрос.

4 июня, 18:11

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Россия обеспечит удобные условия вакцинации, чтобы иностранцы могли привиться от коронавируса на её территории, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Россия будет и дальше вносить существенный вклад в борьбу с пандемией. В качестве важного шага <...> обеспечим удобные условия для вакцинации иностранных граждан на территории нашей страны", — заявил Владимир Путин.

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Ранее президент России поручил до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранных граждан.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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