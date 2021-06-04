Путин заявил о необходимости наращивать производство эффективных вакцин от ковида
Российский лидер считает, что это прежде всего позволит снять вынужденные ограничения для деловой активности.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин отметил необходимость наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин от коронавируса, чтобы заблокировать распространение инфекции. Он заявил о принципиальном значении иммунизации населения в борьбе с пандемией в ходе общения с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей вакцины "Спутник V", которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста", — объяснил глава государства.
Ранее сегодня в кулуарах ПМЭФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал Лайфу, что пока специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам не выявили критических недостатков вакцины "Спутник V".
Комментариев: 0