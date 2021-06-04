Путин заявил о необходимости наращивать производство эффективных вакцин от ковида

Президент России Владимир Путин отметил необходимость наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин от коронавируса, чтобы заблокировать распространение инфекции. Он заявил о принципиальном значении иммунизации населения в борьбе с пандемией в ходе общения с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний – производителей вакцины "Спутник V", которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста", — объяснил глава государства.