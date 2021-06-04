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Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида

Российский лидер предлагает не политизировать процессы, связанные с коронавирусом.

4 июня, 19:41
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида. Видео © LIFE

Сохранение очагов коронавирусной инфекции на планете может затем привести к возобновлению пандемии, поэтому государствам нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам российского лидера, мир ещё не справился с трудностями, связанными с распространением ковида, и мировым державам нужно продолжать борьбу с пандемией.

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"Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать всё для того, чтобы не политизировать эти процессы", — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал о трёх сферах, в которых Россия существенно нарастит вложения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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