Путин призвал объединять усилия, чтобы не допустить возобновления пандемии ковида

Сохранение очагов коронавирусной инфекции на планете может затем привести к возобновлению пандемии, поэтому государствам нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам российского лидера, мир ещё не справился с трудностями, связанными с распространением ковида, и мировым державам нужно продолжать борьбу с пандемией.

"Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать всё для того, чтобы не политизировать эти процессы", — подчеркнул глава государства.